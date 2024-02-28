В ночь на четверг температура воздуха местами опустится ниже нуля градусов

В ночь на четверг во многих районах Латвии температура воздуха опустится чуть ниже нуля, в Латгале и Селии продолжатся дожди, в начале ночи дожди еще вероятны на более широкой территории на юго-востоке страны.
По прогнозу синоптиков, начиная с запада постепенно рассеется туман, местами обледенеют автомобильные дороги. Будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха понизится до -2...+3 градусов.
В последний день февраля не ожидается осадков, небо будет частично затянуто облаками. Ветер - слабый, в Курземе - южный от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +2...+7 градусов.
В Риге 29 февраля ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха утром будет колебаться около нуля, во второй половине дня поднимется до +5 градусов.
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