В первый день марта выглянет солнце

Осадков не ожидается. Слабый юго-восточный ветер станет умеренным, во второй половине дня в Курземе ожидаются порывы до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -3...+3 градуса. Максимальная температура во второй половине дня ожидается от +4 градусов на Курземском побережье Рижского залива до +12 градусов в Южнокурземском крае.

В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью будет дуть слабый юго-восточный ветер, температура воздуха понизится до +1 градуса. Днем ожидается умеренный юго-восточный ветер, воздух может прогреться до +9 градусов.

Галерея: Природа в Латвии

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