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Суббота будет по-весеннему теплой: до +10 градусов и без дождя

rus.tvnet.lv/LETA
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Лебеди на реке
Лебеди на реке Фото: Zane Bitere/LETA

В субботу в Латвии не ожидается осадков, днем во многих местах будет солнечно, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, его скорость в порывах временами может достигать 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем воздух прогреется до +5...+10 градусов.

В Риге тоже без осадков, вероятна солнечная погода. Юго-восточный ветер днем в порывах будет достигать скорости 12 метров в секунду. Температура воздуха составит +3 градуса ночью и до +9 градусов днем.

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