Суббота будет по-весеннему теплой: до +10 градусов и без дождя

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, его скорость в порывах временами может достигать 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем воздух прогреется до +5...+10 градусов.

В Риге тоже без осадков, вероятна солнечная погода. Юго-восточный ветер днем в порывах будет достигать скорости 12 метров в секунду. Температура воздуха составит +3 градуса ночью и до +9 градусов днем.

02.03. Mākoņains, nakts sākumā un dienā skaidrosies. Bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš, dienā Kurzemē līča piekrastē brāzmās līdz 15 m/s. Gaisa temperatūra naktī -1…+4°, dienā +4...+9°, vietām, galvenokārt dienvidu daļā, līdz +11°. pic.twitter.com/5V9fnHCsxs — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) March 1, 2024

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