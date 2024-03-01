Фото и видео ⟩ Мэр: В Екабпилсе Даугава свободна ото льда, уровень воды быстро падает

Видео: Работа сотрудников Sadales tīkls на затронутых паводками территориях

Самоуправление открывает для движения дороги, которые были закрыты из-за паводков, и постепенно возвращается к нормальной жизни, отметил председатель самоуправления. Как только будет возможно, будут обозначены и приведены в порядок пострадавшие в результате наводнения дороги.

Затоплены сельскохозяйственные земли, леса, однако в Екабпилсе угрозы затопления не было, нет ее и сейчас.

В данный момент в Екабпилсском крае затоплена территория в Граваны, где из берегов вышли две маленькие реки - Сака и Пелите. В Граваны вода окружает несколько домов, в которых отключено электричество. Люди в основном остаются дома, так как жили там всю жизнь и привыкли к весенним паводкам, отметил Рагайнис. Электричество подключат снова, когда на предмет промокания будут проверены распределительные шкафы.

Уровень воды в Даугаве у Екабпилса составляет 5,89 метра, и с утра, в течение примерно четырех часов, он упал на 10 сантиметров. В Зельки уровень воды составляет 8,54 метра, что на 27 сантиметров ниже, чем с утра.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!