Воскресенье будет солнечным и теплым

Погоду в Латвии определяет обширный антициклон, поэтому день будет преимущественно солнечным, без осадков, со слабым или умеренным юго-восточным, восточным ветром.

Температура воздуха составит +3...+8 градусов, в отдельных регионах Курземе - до +10 градусов.

На следующей неделе погоду также будет определять антициклон, но постепенно начнут поступать более прохладные воздушные массы. Солнце будет светить чаще, осадков не ожидается.

Ночью при ясном небе температура понизится до 0...-8 градусов, днем будет +1...+7 градусов, в некоторых восточных и прибрежных регионах - до -1 градуса.

Галерея: Половодье в Латвии

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