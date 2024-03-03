Ситуация в Плявиньском водохранилище улучшилась, но еще затоплены обширные территории

Уровень воды в большинстве рек снизился или колеблется, а на Даугаве от Пиедруи до Ерсики и на некоторых участках Гауи и рек на востоке продолжает подниматься. В восточных регионах на некоторых реках продолжается ледоход. Поймы и низкие участки по берегам рек во многих местах затоплены.

В нижней части Плявиньского водохранилища продолжается уплотнение льда, а на участке от устья Айвиексте до Плявиняс продолжается движение ледяных масс. В верховьях Даугавы сохраняется ледяной покров. На Даугаве от Пиедруи до Екабпилса наблюдается редкий ледоход, лед скапливается только по берегам реки.

В бассейнах рек северо-восточной части страны также продолжается ледоход, местами на берегах рек скопился лед.

В ближайшие дни ожидается сухая погода, с теплыми днями и небольшими заморозками ночью, поэтому таяние льда продолжится.

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