Во вторник ожидается солнечная погода, но немного усилится ветер

Облаков будет мало, в течение дня будет солнечно, более облачное небо ожидается в северо-восточной части страны. Осадков не прогнозируется.

Ночью будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер, температура воздуха опустится до 0...-5 градусов.

Днем ветер усилится, на юге Курземе ожидаются порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2...+8 градусов.

В Риге во вторник ожидается сухая и солнечная погода с умеренным восточным, северо-восточным ветром. Температура воздуха ночью опустится на градус ниже нуля, днем повысится до +6 градусов.

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