Ожидается солнечный, но ветреный день

Восточный, северо-восточный ветер немного усилится, в южной Курземе порывы будут достигать 14 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +2...+8 градусов.

В Риге ожидается солнечный день без осадков. При умеренном восточном, северо-восточном ветре воздух прогреется до +6 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!