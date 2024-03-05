Ожидается солнечный, но ветреный день

Во вторник, 5 марта, в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, в северо-восточных районах небо частично затянут облака, прогнозируют синоптики.
Восточный, северо-восточный ветер немного усилится, в южной Курземе порывы будут достигать 14 метров в секунду.
Температура воздуха повысится до +2...+8 градусов.
В Риге ожидается солнечный день без осадков. При умеренном восточном, северо-восточном ветре воздух прогреется до +6 градусов.
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