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В среду будет сухо и солнечно; воздух прогреется до +6 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна в городе
Весна в городе Фото: Jānis Škapars / TVNET

В среду в Латвии сохранится сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

И ночью, и днем небо будет преимущественно ясным. Ветер - восточный, северо-восточный от слабого до умеренного.

Температура воздуха ранним утром составит -1...-7 градусов, днем воздух прогреется до +1...+6 градусов.

В столице в среду также будет ярко светить солнце, дуть слабый восточный ветер, во второй половине дня ветер сменится на северный от слабого до умеренного. Температура воздуха на восходе понизится до -2...-4 градусов, максимальная температура днем составит +5 градусов, а на побережье Рижского залива ожидается лишь +2 градуса.

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