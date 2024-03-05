В среду будет сухо и солнечно; воздух прогреется до +6 градусов

И ночью, и днем небо будет преимущественно ясным. Ветер - восточный, северо-восточный от слабого до умеренного.

В столице в среду также будет ярко светить солнце, дуть слабый восточный ветер, во второй половине дня ветер сменится на северный от слабого до умеренного. Температура воздуха на восходе понизится до -2...-4 градусов, максимальная температура днем составит +5 градусов, а на побережье Рижского залива ожидается лишь +2 градуса.