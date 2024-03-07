Четверг будет солнечным

В четверг в большинстве районов Латвии будет светить солнце, а местами небо затянут облака - в основном на побережье и в северо-восточных регионах.
По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, ветер будет дуть с севера и северо-запада.
Максимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов, в южных и западных районах страны потеплеет до +6...+7 градусов.
В Риге будет переменная облачность, без осадков, слабый или умеренный северный, северо-западный ветер. Максимальная температура составит от +1 градуса на побережье залива до +4 градусов на юге города.
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