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Синоптики о погоде на выходных и следующей неделе

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна в Латвии
Весна в Латвии Фото: Ieva Leiniša / LETA

В выходные дни и на следующей неделе в Латвии ожидается преимущественно сухая погода, прогнозируют синоптики.

В выходные дни будет преобладать переменная облачность, осадков будет мало. В начале следующей недели в Курземе и Земгале усилится восточный, юго-восточный ветер порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 0...-6 градусов, днем - 0...+5 градусов, но уже на следующей неделе станет теплее, и столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

Галерея: Хорошая погода в Риге

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