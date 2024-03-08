Синоптики о погоде на выходных и следующей неделе

В выходные дни и на следующей неделе в Латвии ожидается преимущественно сухая погода, прогнозируют синоптики.
В выходные дни будет преобладать переменная облачность, осадков будет мало. В начале следующей недели в Курземе и Земгале усилится восточный, юго-восточный ветер порывами до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 0...-6 градусов, днем - 0...+5 градусов, но уже на следующей неделе станет теплее, и столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.
Галерея: Хорошая погода в Риге
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