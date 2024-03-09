В ночь на воскресенье местами похолодает до -7 градусов

Ночью будет облачно, однако местами, главным образом на востоке страны, небо прояснится, а в некоторых районах выпадет немного снега. Ветер - восточный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного. Воздух остынет до -3…-7 градусов, чуть теплее ночью будет на Курземском побережье - от -1 до -3 градуса.

В Риге ночью тоже ожидается пасмурная погода, без осадков. Будет дуть слабый восточный ветер, температура воздуха понизится до -2…-4 градусов.

В воскресенье днем прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер - восточный от слабого до умеренного, сильнее будет дуть на Курземском побережье. Максимальная температура воздуха составит +1…+5 градусов.

В Риге день начнется с облачной погоды, однако с середины дня небо прояснится, осадков по-прежнему не ожидается. Будет дуть слабый восточный ветер, температура воздуха поднимется до +2…+4 градусов.

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