До +10 градусов! Синоптики выступили с прогнозом на неделю

Прогноз, подготовленный Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), свидетельствует, что в ближайшие дни погоду в стране продолжит определять антициклон, поэтому будет сухо, местами с прояснениями.

Ночью ожидаются заморозки, а днем температура воздуха будет выше нуля.

В течение недели влияние антициклона станет постепенно уменьшаться, в середине недели временами ожидаются осадки - дождь, мокрый снег, кроме того, станет теплее.

В выходные дни местами рассеются облака и выглянет солнце, поэтому в светлые часы столбик термометра в некоторых районах приблизится к отметке +10 градусов.

Уже через неделю, 18 марта, день станет длиннее ночи, напоминает LVĢMC.

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