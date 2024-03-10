Ночь на понедельник будет морозной: местами похолодает до -7 градусов

Ночью ожидается ясная погода, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, похолодает до 0...-5 градусов, в восточных районах - до -6...-7 градусов.

В Риге ночью также ожидается ясная погода без осадков. Будет дуть слабый восточный ветер, а столбик термометра опустится до отметки -3...-4 градуса.

В понедельник в Латвии ожидается в основном ясная и сухая погода. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Воздух прогреется до +2...+7 градусов.

В столице первый день недели также будет солнечным и сухим. Ожидается слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, а температура воздуха повысится до +5...+7 градусов.

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