Во вторник местами ожидаются осадки

Ожидается облачность, в Латгале и Видземе будет более солнечная погода. Ветер восточный, юго-восточный, слабый или умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью составит 0...-4 градуса, в восточных районах страны - до -7 градусов. Днем потеплеет до +2...+7 градусов.

Во вторник в Риге ожидается преимущественно облачная погода, без осадков. Ветер слабый или умеренный с востока, юго-востока. Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов, а днем повысится до +5 градусов.

Галерея: Погода в Риге

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!