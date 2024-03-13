В среду будет облачно, местами осадки

В Курземе утром и вечером возможен туман. По всей стране будет дуть южный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха днем составит +1...+6 градусов.

В Риге среда ожидается облачной и без осадков. Температура воздуха поднимется до +5 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!