В среду будет облачно, местами осадки

В среду, 13 марта, погода в Латвии будет преимущественно облачной, местами ожидаются небольшие осадки - в основном моросящий дождь, прогнозируют синоптики.
В Курземе утром и вечером возможен туман. По всей стране будет дуть южный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха днем составит +1...+6 градусов.
В Риге среда ожидается облачной и без осадков. Температура воздуха поднимется до +5 градусов.
Галерея: Погода в Латвии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!