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В среду будет облачно, местами осадки

rus.tvnet.lv/LETA
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Рига
Рига Фото: Jānis Škapars/TVNET

В среду, 13 марта, погода в Латвии будет преимущественно облачной, местами ожидаются небольшие осадки - в основном моросящий дождь, прогнозируют синоптики.

В Курземе утром и вечером возможен туман. По всей стране будет дуть южный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха днем составит +1...+6 градусов.

В Риге среда ожидается облачной и без осадков. Температура воздуха поднимется до +5 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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