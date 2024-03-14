Настоящая весна! В пятницу в Латвии ожидаются рекорды тепла

Ожидается, что будет побито несколько рекордов максимальной температуры, а самая теплая погода в пятницу прогнозируется на Курземском побережье Рижского залива.

Небо будет преимущественно облачным, ночью в Латгале облаков будет меньше. Ночью и утром ожидаются дожди, во второй половине дня существенных осадков не предвидится.

Минимальная температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, в Латгале 0...+3 градуса.

Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 14 метров в секунду.

В Риге в пятницу ожидается преимущественно сухая и облачная погода, умеренный ветер с юга. Температура воздуха ночью не опустится ниже +6 градусов, а днем достигнет +11...+12 градусов.

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