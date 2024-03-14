Пятница будет облачной и теплой: воздух прогреется до +13 градусов

Утром местами пройдет небольшой дождь, в середине дня осадки ожидаются только на севере Лимбажского и Валмиерского краев.

На побережье будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, порывами до 16 метров в секунду.

Воздух прогреется до +8...+13 градусов, на Курземском побережье Рижского залива столбик термометра может подняться на градус выше.

По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, рекорд тепла 15 марта на станциях наблюдения составляет от +9,5 градусов в Колке до +12,4 градусов в Лиепае и Звейниекциемсе.

В Риге утром возможен небольшой дождь, но в течение дня осадков не ожидается, временами выглянет солнце. Температура воздуха поднимется до +12 градусов при умеренном южном ветре.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!