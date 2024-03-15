Похолодает, местами снег: синоптики выступили с прогнозом на ближайшие дни

Как сообщает агентство LETA, временами на выходных ожидается дождь, местами и туман. С запада в воскресенье начнут поступать более холодные воздушные массы, вечером в воскресенье и в ночь на понедельник местами образуется снежный покров.

В субботу будет дуть слабый или умеренный южный ветер, температура воздуха днем поднимется до +7...+12 градусов. В воскресенье ожидается преимущественно слабый ветер переменчивого направления, температура воздуха ночью и днем составит +1...+7 градусов.

На следующей неделе погодные условия в основном будет устанавливать область высокого давления, однако будет облачно, иногда возможны осадки, наибольшая их вероятность прогнозируются в юго-восточной части Латвии. Ожидается преимущественно слабый ветер.

В отдельные ночи под ясным небом температура воздуха опустится на несколько градусов ниже нуля, однако в самые теплые дни в местах, где дольше будет светить солнце, столбик термометра может подняться чуть выше отметки в +10 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!