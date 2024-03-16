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В воскресенье местами возможен мокрый снег

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Мокрый снег
Мокрый снег Фото: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 17 марта, в Латвии будет пасмурно, местами прояснится, ожидается кратковременный дождь, мокрый снег. Вечером снег, прогнозируют синоптики.

Ночью погода в Латвии будет облачной, ожидается дождь. В некоторых местах образуется туман. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит +1..+6 градусов.

Ночью в Риге небо будет затянуто тучами, временами проясняется, в первой половине ночи возможен дождь. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит +2..+3 градуса.

В Риге день будет преимущественно облачным, временами пройдет дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, который во второй половине дня сменится на северо-восточный. Температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов.

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