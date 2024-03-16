В воскресенье местами возможен мокрый снег

Ночью погода в Латвии будет облачной, ожидается дождь. В некоторых местах образуется туман. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит +1..+6 градусов.

Ночью в Риге небо будет затянуто тучами, временами проясняется, в первой половине ночи возможен дождь. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит +2..+3 градуса.

В Риге день будет преимущественно облачным, временами пройдет дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, который во второй половине дня сменится на северо-восточный. Температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!