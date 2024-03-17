Воскресенье будет преимущественно пасмурным

Временами ожидаются осадки, в основном это будет дождь, мокрый снег, а на западе и просто снег.

Будет дуть юго-западный, западный ветер от слабого до умеренного, но уже в середине дня он начнет постепенно усиливаться и дуть с севера, северо-востока, на побережье порывы могут достигать 15-19 метров в секунду. Воздух прогреется до +2...+6 градусов, а в восточных районах - до +8 градусов.

В Риге день будет облачным, временами будет идти дождь, а вечером ожидается и мокрый снег. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, который во второй половине дня подует с севера, северо-запада и будет порывистым. Столбик термометра поднимется до отметки +4...+5 градусов.

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