Понедельник будет холодным и пасмурным

Ожидается облачная погода, солнце выглянет лишь местами. Возможен небольшой дождь и снег, больше снега ожидается с утра на севере Видземе.

Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер.

В Риге в первый день недели значительных осадков не прогнозируется, ожидается облачная погода со слабым или умеренным северным, северо-восточным ветром. Максимальная температура воздуха составит +3 градуса.

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