В понедельник будет пасмурно, возможен ледяной дождь

Ночью небо над Латвией закроют облака, которые принесут на всю территорию страны осадки - временами ожидается преимущественно снег, мокрый снег, кое-где на востоке также ледяной дождь. Отдельные участки дороги будут скользкими, а местами на востоке видимость будет затруднена туманом.

Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-восточный ветер, который на побережье будет умеренно сильным, порывами от 15 до 18 метров в секунду. Температура воздуха понизится до 0..-3 градусов.

В Риге ночь тоже будет облачной, временами ожидается небольшой снег, мокрый снег. Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-восточный ветер, и воздух остынет до 0.. -1 градуса.

Днем местами образуется небольшой слой снега. Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-восточный ветер. Воздух прогреется до 0..+5 градусов.

В Риге день будет облачным, временами ожидается небольшой снег, мокрый снег. Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха поднимется всего до +1.. +3 градусов.

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