Среда принесет дожди и туман

Небо в основном будет пасмурным, ночная температура составит -2...+3 градуса. Днем будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, температура повысится до +3...+8 градусов.

В Риге временами ожидаются небольшие осадки, утром возможен туман и слабый ветер. Температура воздуха составит от +1 градуса ночью до +6 градусов днем.

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