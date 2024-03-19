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Среда принесет дожди и туман

rus.tvnet.lv/LETA
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Туман в Риге. Иллюстративное фото.
Туман в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

В среду в Латвии местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, а ночью и утром - туман, прогнозируют синоптики.

Небо в основном будет пасмурным, ночная температура составит -2...+3 градуса. Днем будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, температура повысится до +3...+8 градусов.

В Риге временами ожидаются небольшие осадки, утром возможен туман и слабый ветер. Температура воздуха составит от +1 градуса ночью до +6 градусов днем.

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