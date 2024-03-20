В четверг местами пройдут дожди

Небо будет преимущественно облачным, в Латгале ожидается более солнечная погода.

Ночью будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха опустится до -2...+3 градусов.

Днем при слабом или умеренном южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +4...+9 градусов.

В Риге в течение дня временами возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +2...+3 градуса ночью и +7 градусов днем.

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