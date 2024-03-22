Ветер и продолжительные дожди: прогноз синоптиков на пятницу

Более сильные дожди пройдут в Курземе и на западе Видземе.

В Курземе, а затем и на остальной территории страны южный, юго-западный ветер в течение дня усилится до 11-16 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +3...+7 градусов.

В Риге в первой половине дня будет мало осадков, а позже начнется продолжительный дождь. К вечеру южный, юго-западный ветер усилится до 13 метров в секунду, температура воздуха не превысит +6 градусов

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