Ветер и продолжительные дожди: прогноз синоптиков на пятницу

В пятницу утром, 22 марта, в Латвии местами пройдет небольшой дождь, а во второй половине дня и вечером осадки ожидаются по всей стране, прогнозируют синоптики.
Более сильные дожди пройдут в Курземе и на западе Видземе.
В Курземе, а затем и на остальной территории страны южный, юго-западный ветер в течение дня усилится до 11-16 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +3...+7 градусов.
В Риге в первой половине дня будет мало осадков, а позже начнется продолжительный дождь. К вечеру южный, юго-западный ветер усилится до 13 метров в секунду, температура воздуха не превысит +6 градусов
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