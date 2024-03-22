Снег, град и дожди: прогноз на ближайшие дни

В субботу будет преимущественно сухо, с проблесками солнца. Порывы западного, юго-западного ветра составят 8-13 метров в секунду, температура воздуха на восходе - +1...+5 градусов, днем до +6...+9 градусов, в отдельных районах на побережье - не выше +4 градусов.

В ночь на воскресенье местами, а днем во многих регионах Латвии ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. При слабом западном, юго-западном ветре температура воздуха ночью опустится до -2...+3 градусов, а днем составит +3...+8 градусов.

В начале следующей недели погоду будет определять область низкого давления с осадками, в том числе местами возможен снег и град. Температура воздуха существенно не изменится.

Во второй половине недели ожидается повышение температуры, которая местами превысит +15 градусов.

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