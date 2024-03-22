В субботу в Латвии выглянет солнце

Ночью начиная с запада страны дождь прекратится, и небо местами прояснится. Западный, юго-западный ветер немного ослабнет, а температура опустится до +1...+5 градусов.

Днем будет переменная облачность без осадков. Западный, юго-западный ветер усилится до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +6...+9 градусов, на побережье до +4 градусов.

В Риге в первой половине ночи еще ожидается дождь, но день 23 марта пройдет без осадков. Ночью температура опустится до +3...+4 градусов, днем поднимется до +9 градусов.

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