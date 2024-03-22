В субботу в Латвии выглянет солнце; воздух прогреется до +11 градусов

В субботу в Латвии ожидается в основном сухая и солнечная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем будет сухо, выглянет солнце, которое периодически будут закрывать облака. Сохранится слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, в восточной части страны он будет порывистым. Воздух прогреется до +6...+11 градусов, однако местами на побережье залива будет чуть прохладнее.
В Риге после полудня небо постепенно начнет проясняться, осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, а столбик термометра поднимется до +8...+10 градусов.
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