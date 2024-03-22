В субботу в Латвии выглянет солнце; воздух прогреется до +11 градусов

Днем будет сухо, выглянет солнце, которое периодически будут закрывать облака. Сохранится слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, в восточной части страны он будет порывистым. Воздух прогреется до +6...+11 градусов, однако местами на побережье залива будет чуть прохладнее.