В воскресенье местами возможен мокрый снег

Ночь на воскресенье будет преимущественно облачной, осадки ожидаются только на юго-востоке страны во второй половине ночи - дождь и мокрый снег. Температура воздуха опустится до -1...+3 градусов, в Видземе - до -3 градусов.

В Риге ночь будет преимущественно облачной, без осадков. Температура воздуха составит около нуля градусов.

В воскресенье в течение дня сохранится слабый ветер, а столбики термометров поднимутся до +2...+7 градусов, в столице - до +6...+7 градусов.

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