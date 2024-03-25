Может быть побит рекорд тепла: прогноз синоптиков на эту неделю

Во вторник во многих регионах ожидаются кратковременные осадки, преимущественно в виде дождя, а температура воздуха не превысит +10 градусов.

Среда и четверг будут преимущественно сухими и солнечными с южным, юго-восточным ветром порывами до 9-14 метров в секунду. Ночью на востоке страны столбики термометров опустятся на один-два градуса ниже нуля, а дневная температура составит +11...+15 градусов в среду и +12...+17 градусов в четверг. Более прохладно будет только на Курземском побережье Рижского залива.

В ночь на пятницу через Латвию пройдет холодный воздушный фронт с дождями, а температура днем понизится на несколько градусов.

Влияние циклона сохранится и в пасхальное выходные - возможны дожди и резкие перепады температуры. Согласно прогнозам, в воскресенье, в последний день марта, может быть побит рекорд тепла, который был установлен в 1968 году в Мерсрагсе - +20,8 градуса.

В начале апреля вновь ожидается более прохладная погода, возможен снег.

Галерея: Весенняя погода

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