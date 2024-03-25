Во вторник местами ожидается дождь

По прогнозам синоптиков, небо будет преимущественно затянуто облаками, но днем выглянет солнце.

Ночью будет дуть слабый ветер, местами образуется туман, температура воздуха понизится до +2...-3 градусов. На отдельных участках дорог возможен гололед.

Днем ожидается слабый южный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +4...+10 градусов.

В Риге прогнозируется пасмурная погода, временами с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +1 градуса, во второй половине дня потеплеет до +8 градусов.

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