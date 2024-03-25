Во вторник местами ожидается дождь

Во вторник ночью и днем во многих районах Латвии ожидаются кратковременные осадки, главным образом дождь.
По прогнозам синоптиков, небо будет преимущественно затянуто облаками, но днем выглянет солнце.
Ночью будет дуть слабый ветер, местами образуется туман, температура воздуха понизится до +2...-3 градусов. На отдельных участках дорог возможен гололед.
Днем ожидается слабый южный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +4...+10 градусов.
В Риге прогнозируется пасмурная погода, временами с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +1 градуса, во второй половине дня потеплеет до +8 градусов.
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