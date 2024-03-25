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Во вторник местами возможен дождь, воздух прогреется до +10 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождь в городе. Иллюстративное фото.
Дождь в городе. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

Во вторник температура воздуха в Латвии повысится до +6...+10 градусов, местами на побережье не будет теплее +4 градусов, прогнозируют синоптики.

Возможны кратковременные осадки - в основном небольшой дождь. Между облаков выглянет солнце, будет дуть слабый южный, юго-западный ветер.

В Риге возможен небольшой кратковременный дождь, временами облаков будет становиться меньше. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +8...+9 градусов.

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