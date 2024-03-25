Во вторник местами возможен дождь, воздух прогреется до +10 градусов

Возможны кратковременные осадки - в основном небольшой дождь. Между облаков выглянет солнце, будет дуть слабый южный, юго-западный ветер.

В Риге возможен небольшой кратковременный дождь, временами облаков будет становиться меньше. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +8...+9 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!