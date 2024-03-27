До +22 градусов! Каков прогноз погоды на Пасху?

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха, когда-либо зафиксированная в первый месяц весны, составила +20,8 градуса 30 марта 1968 года в Мерсрагсе. Рекорды тепла для 31 марта и 1 апреля составляют +19,1 градуса и были зафиксированы соответственно в 2010 году в Руцаве и в 2017 году в Стенде.

В четверг ожидается переменная облачность, днем усилится юго-восточный ветер до 10-15 метров в секунду, а температура воздуха составит +12...+17 градусов, лишь на Курземском побережье Рижского залива столбики термометров местами не поднимутся выше +8 градусов.

В четверг вечером и в ночь на пятницу начиная с юго-запада страны начнутся дожди, а в пятницу дождь пройдет в основном на востоке Латвии. Температура воздуха ночью не опустится ниже +3...+8 градусов, днем на солнце составит +9...+14 градусов, а на побережье при умеренном западном ветре - +5...+7 градусов.

В ночь на субботу и днем во многих регионах страны пройдут дожди, а температура повысится до +12...+17 градусов, прохладнее будет только на побережье.

В пасхальное воскресенье температура воздуха может достичь +17...+22 градусов, и самая теплая погода ожидается на юге страны. В понедельник в зависимости от движения циклона также может сохраниться теплая погода.

На следующей неделе, согласно прогнозам Global Forecast System, температура воздуха резко понизится, возможны заморозки и снег.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!