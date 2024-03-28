В четверг будет солнечно, воздух прогреется до +17 градусов

На Курземском побережье Рижского залива будет немного прохладнее.

Ожидается юго-восточный ветер порывами до 11-16 метров в секунду, погода будет преимущественно солнечной, только вечером местами, в основном в Курземе, ожидаются кратковременные дожди.

В Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, порывы юго-восточного ветра составят до 14 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +16 градусов.

Галерея: Весна в Риге

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Zaļā ceturtdiena aizritēs ar siltu laiku, nedaudz būs jūtams DA vējš. Debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, diena sausa, vienīgi vakarpusē vietām, galvenokārt valsts dienvidrietumos, gaidāms lietus. G.t. +12..+17°, vēsāks Kolkas, Rojas, Mērsraga un Engures pusē.🌿 pic.twitter.com/Oy2OAxdtUF — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) March 28, 2024

Самая высокая температура воздуха в Европе 27 марта составила +32 градуса на Крите. Самая низкая температура воздуха в ночь на четверг составила -18 градусов на северо-востоке Финляндии и -26 градусов на севере России.

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