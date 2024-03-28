Синоптики выпустили новый прогноз погоды на Пасху

Согласно последним данным Global Forecast System, ночью и утром в пятницу ожидается дождь, местами сильный, днем осадков будет меньше. Будет дуть западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду, температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, днем - от +5 градусов на побережье до +13 градусов на юге страны.

В ночь на субботу во многих регионах возможен дождь, а днем ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха в субботу составит от +5 градусов в прибрежных районах до +16 градусов на юго-востоке.

В воскресенье днем при умеренном юго-восточном ветре ожидается повышение температуры до +17...+22 градусов. Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник во многих регионах возможны кратковременные дожди и грозы, местами с сильными ливнями, градом и мощными порывами ветра.

В понедельник после теплой ночи, когда температура на большей части территории страны будет превышать +10 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +18...+22 градусов, немного прохладнее будет только на побережье. Ветер стихнет, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

После Пасхи вновь похолодает, возможен снег, а по ночам температура может опуститься ниже нуля.

Галерея: Весна в Риге

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