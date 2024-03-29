В первый день Пасхи будет дождливо и пасмурно

В пятницу, 29 марта, Латвию продолжит пересекать зона осадков, небо будет пасмурным, а на большей части территории страны временами пройдет дождь, прогнозируют синоптики.
Во второй половине дня начиная с юго-запада небо начнет проясняться, осадки прекратятся.
Ожидается слабый и умеренный юго-западный, западный ветер, воздух прогреется до +6…+11 градусов.
В Риге в первой половине дня пройдет дождь, а к вечеру небо прояснится. Температура воздуха в столице составит +8…+10 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!