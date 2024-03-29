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В первый день Пасхи будет дождливо и пасмурно

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

В пятницу, 29 марта, Латвию продолжит пересекать зона осадков, небо будет пасмурным, а на большей части территории страны временами пройдет дождь, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня начиная с юго-запада небо начнет проясняться, осадки прекратятся.

Ожидается слабый и умеренный юго-западный, западный ветер, воздух прогреется до +6…+11 градусов.

В Риге в первой половине дня пройдет дождь, а к вечеру небо прояснится. Температура воздуха в столице составит +8…+10 градусов.

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