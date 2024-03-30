Синоптики сделали неприятный прогноз на начало апреля

В ночь с воскресенья на понедельник местами возможна гроза - с большой вероятностью в западной части страны.

Первые дни недели будут приятно теплыми, ночью преимущественно от +5 до +10 градусов.

Согласно текущим прогнозам, в середине недели теплые воздушные массы над Латвией сменятся холодными с севера - в дневные часы воздух будет прогреваться до +6...+12 градусов, а ночью столбик термометра будет опускаться ниже нуля, поэтому местами можно ожидать мокрый снег, снег.

Из-за резких перепадов температуры в отдельных районах страны возможны молнии, сильные осадки и порывистый ветер.

Галерея: Весна в Риге

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