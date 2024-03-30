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Фото ⟩ Отдыхающих в Латвии поразил необычный пейзаж на морском побережье

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Побережье Балтийского моря.
Побережье Балтийского моря. Фото: Apollo.lv aculiecinieks

В субботу, 30 марта, на берегу моря возле Асари можно было наблюдать необычный пейзаж - край моря окутан туманом, и туман плотный, можно практически потрогать рукой.

Жители приморья сталкиваются с этим 5-12 дней в году.

Сайт Meteo lapa поясняет, что весенний приморский туман образуется в результате ряда других природных явлений. Во-первых, при сравнительно высокой температуре образуется контраст между холодной морской водой и разогретым солнцем воздухом над сушей.

Во-вторых, ветер с силой совсем небольшого бриза, 1-3 м/с, должен приходить со стороны моря. В-третьих, относительная влажность воздуха должна быть относительно высокой.

Когда относительно влажный и теплый воздух сталкивается с прохладным морским бризом, в воздухе быстро достигается насыщение влаги, и возникает туман.

Фото: Apollo.lv aculiecinieks.

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