Фото ⟩ В Даугавпилсе температура воздуха достигла +18 градусов

В 1968 году температура воздуха в Даугавпилсе 30 марта поднялась до +18,4 градуса, что является месячным рекордом тепла на этой станции наблюдения. Ожидается, что в воскресенье во многих регионах Латвии будет побит мартовский рекорд тепла.

В 16 часов температура воздуха в сети наблюдений метеоцентра колебалась от +4,0 градуса в Айнажи до +17,9 градуса в Даугавпилсе.

Рекорд тепла 30 марта был побит только в Мадоне, где столбик термометра поднялся до +16,4 градуса, а в Дагде повторился рекорд для этой даты, +16,7 градуса, впервые достигнутый в 2007 году.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье температура воздуха в Латвии достигнет +21 градуса. Самая высокая температура воздуха, когда-либо зафиксированная в первый месяц весны в стране, была +20,8 градуса 30 марта 1968 года в Мерсрагсе. Национальный рекорд тепла для 31 марта - это +19,1 градуса, зафиксированные в Руцаве в 2010 году.

Фото: панорама Риги

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