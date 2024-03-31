В Латвии побиты первые рекорды тепла

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 31 марта, до 12 часов дня самая высокая температура воздуха в стране была в Резекне - +18,7 градуса.
Предыдущая самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Резекне 31 марта, была +16 градусов в 1999 году. Предыдущий рекорд за весь месяц составил +17,2 градуса в 2007 году.
Рекорд тепла для последнего дня марта побит также в Дагде, Даугавпилсе, Гулбене, Екабпилсе, Мадоне, Приекули и Зосени. В Приекули был побит и месячный рекорд - +17,9 градуса.
В 12:00 температура воздуха в сети наблюдений метеоцентра составляла от +4,9 градусов в Колке до +18,3 градусов в Резекне.
По прогнозам синоптиков, во второй половине дня температура воздуха на юге страны может достигнуть +22 градусов. На большей части Латвии будет побит не только рекорд тепла 31 марта, но и месячный рекорд.
Галерея: Природная тропа
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