Апрель начнется с ветреной, богатой осадками, погоды

По прогнозам метеорологов, новая рабочая неделя ожидается богатой на осадки и ветреной, а в середине недели похолодает, местами могут наблюдаться снежинки.

1 апреля, небо временами будет закрыто облаками. В первой половине ночи местами в восточных районах ожидаются дожди и возможны грозы, а день пройдет без существенных осадков. При слабом ветре в ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман.

В ночь на понедельник, 1 апреля, воздух остынет до +5...+10 градусов, а в северо-западной части Курземе будет на градус меньше. Днем на большей части территории страны температура воздуха поднимется до +17...+22 градусов, однако во многих местах на побережье будет прохладнее, то есть температура воздуха ожидается +9...+14 градусов.

Новая рабочая неделя начнется с богатой осадками и ветреной погоды.

Во вторник, 2 апреля, будет еще приятно тепло, ночью температура воздуха будет держаться в пределах +5…+10 градусов.

По нынешним прогнозам, в последующие дни теплая воздушная масса над Латвией с юга сменится холодной с севера - в светлое время суток воздух прогреется всего до +1...+6 градусов, а по ночам столбик термометра во многих местах опустится даже ниже отметки 0 градусов, поэтому в некоторых районах, главным образом в восточных районах страны, возможен и мокрый снег.

Из-за резких изменений температуры, в ночь на среду, 3 апреля, местами на территории страны возможны разряды молний, сильные осадки и порывистый ветер.

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