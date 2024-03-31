В Латвии побит рекорд тепла для марта

Это новый рекорд для 31 марта и для марта в целом не только в Екабпилсе, но и во всей стране.

Теплее +22 градусов было также в Мадоне, Резекне и Скривери.

Для столицы новый мартовский рекорд тепла предварительно составляет +20,7 градуса.

Предыдущая самая высокая температура воздуха, зафиксированная в первый месяц весны в стране, была +20,8 градуса 30 марта 1968 года в Мерсрагсе. Национальным рекордом тепла для 31 марта были +19,1 градуса, зарегистрированные в Руцаве в 2010 году.

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