В понедельник температура воздуха может повыситься до +22 градусов

В понедельник, 1 апреля, температура в Латвии может повыситься до +22 градусов, прогнозируют синоптики.
Метеорологии указывают, что в первый день второго месяца весны ожидается частичная облачность, однако значительных осадков она не принесет. Сохранится слабый ветер, воздух прогреется до +17...+22 градусов, местами на побережье будет прохладнее - всего до +9...+14 градусов.
В Риге понедельник будет солнечным и сухим, облачность будет небольшой. Ожидается слабый ветер, воздух прогреется до+19...+21 градуса.
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