В понедельник температура воздуха может повыситься до +22 градусов

Метеорологии указывают, что в первый день второго месяца весны ожидается частичная облачность, однако значительных осадков она не принесет. Сохранится слабый ветер, воздух прогреется до +17...+22 градусов, местами на побережье будет прохладнее - всего до +9...+14 градусов.