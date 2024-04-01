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В понедельник температура воздуха может повыситься до +22 градусов

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Весна
Весна Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

В понедельник, 1 апреля, температура в Латвии может повыситься до +22 градусов, прогнозируют синоптики.

Метеорологии указывают, что в первый день второго месяца весны ожидается частичная облачность, однако значительных осадков она не принесет. Сохранится слабый ветер, воздух прогреется до +17...+22 градусов, местами на побережье будет прохладнее - всего до +9...+14 градусов.

В Риге понедельник будет солнечным и сухим, облачность будет небольшой. Ожидается слабый ветер, воздух прогреется до+19...+21 градуса.

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