Невероятные +18,3 градуса! Рекорд тепла 1 апреля был побит уже в полночь

В Даугавпилсе в полночь было +18,3 градуса. В прошлый раз самая высокая температура воздуха, зафиксированная во втором по величине городе Латвии 1 апреля, составила +17,2 градуса в 1990 году.

Первоапрельский рекорд тепла был побит также в Алуксне, где в середине ночи было +14,9 градуса, в Дагде, где в полночь столбик термометра достиг отметки +17,6 градуса, а также в Приекули, где было +16,3 градуса. Рекорд был побит и в Резекне, где в полночь было +17 градусов.

В два часа ночи температура воздуха на наблюдательных пунктах страны колебалась от +4,7 градуса в Колке до +16,2 градуса в Даугавпилсе и Резекне.

В начале ночи на северо-востоке страны местами гремел гром.

В воскресенье самая высокая температура воздуха в стране составила +22,8 градуса в Звейниекциемсе. Это новый национальный рекорд для 31 марта и для всего месяца.

Рекорд максимальной температуры воздуха в марте был побит на всех станциях наблюдения, кроме Колки и Мерсрагса, куда юго-восточные ветры принесли прохладный воздух с Рижского залива.

Ранее самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в первый месяц весны в стране, составила +20,8 градусов 30 марта 1968 года в Мерсрагсе.

Национальный рекорд для апреля на уровне +27,9 градуса был зафиксирован 24 апреля 2000 года в Риге.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!