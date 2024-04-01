Предупреждают о плохом качестве воздуха в Латвии. Причина - пыль пустыни Сахара

Метеорологи предупреждают о плохом качестве воздуха в понедельник, 1 апреля, из-за пыли пустыни Сахара, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В центре отмечают, что по мере перемещения пылевого облака пустыни Сахара над Латвией концентрация пыли, выпадающей на поверхность земли, достигнет максимума и продолжит влиять на общее качество воздуха по всей Латвии. Индекс качества воздуха останется плохим, а местами может быть очень плохим.
Ухудшение качества воздуха больше может ощущаться в крупнейших городах.
По мере изменения направления ветра или других метеорологических условий качество воздуха снова улучшится.
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