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Предупреждают о плохом качестве воздуха в Латвии. Причина - пыль пустыни Сахара

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Закат в Риге. Март 2024 г.
Закат в Риге. Март 2024 г. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Метеорологи предупреждают о плохом качестве воздуха в понедельник, 1 апреля, из-за пыли пустыни Сахара, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В центре отмечают, что по мере перемещения пылевого облака пустыни Сахара над Латвией концентрация пыли, выпадающей на поверхность земли, достигнет максимума и продолжит влиять на общее качество воздуха по всей Латвии. Индекс качества воздуха останется плохим, а местами может быть очень плохим.

Ухудшение качества воздуха больше может ощущаться в крупнейших городах.

По мере изменения направления ветра или других метеорологических условий качество воздуха снова улучшится.

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