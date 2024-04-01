Ночью в некоторых районах Латвии возможны грозы

В течение ночи увеличится облачность, во второй половине ночи в западных и центральных районах пойдет дождь, местами возможна гроза. При слабом ветре местами может образоваться туман. Воздух остынет до +7...+12 градусов, но на многих участках побережья будет всего +3...+8 градусов.