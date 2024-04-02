Синоптики сделали прогноз на рабочую неделю; местами возможен снег

В восточной части страны с ночи на среду начнутся проливные дожди, местами грозы, возможен град и сильные порывы ветра. В среду дождь местами сменится снегопадом.

В западных и центральных районах Латвии осадков будет меньше. Северо-западный ветер усилится до 10-15 метров в секунду, на побережье - до 20 метров в секунду, ожидается метель.

Часть территории страны на короткое время накроет снегом, автодороги станут скользкими.

Температура воздуха в среду во второй половине дня составит -1...+4 градуса, утром в четверг на большей части территории страны ожидаются заморозки в несколько градусов, максимальная температура в четверг составит 0...+7 градусов. Существенных осадков в четверг не будет, а ветер станет слабым.

В пятницу с запада через территорию Латвии пройдут новые снеговые и дождевые облака, а к концу недели потеплеет: в воскресенье температура снова может подняться до +20 градусов.

Галерея: Дождь в Риге

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