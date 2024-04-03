В среду ожидаются дождь и снег. В некоторых местах возможен град

В восточных районах местами ожидаются грозы с сильным дождем, возможен град.

Будет дуть западный и северный ветер порывами до 10-15 метров в секунду, в прибрежных районах - до 20 метров в секунду.

Температура воздуха к вечеру понизится до -2...+2 градусов. Местами образуется снежный покров, на дорогах будет скользко.

В Риге ожидается дождь, переходящий в снег, северный, северо-западный ветер порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха понизится до 0...+1 градуса.

Погоду определяет сильный циклон, смещающийся на восток. Вдоль западного края циклона холодный воздух поступает в Латвию из Скандинавии, где уже побиты рекорды холода.

Галерея: Весна в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!