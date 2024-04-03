Синоптики опубликовали прогноз погоды на выходные

В ночь на четверг снег прекратится, ветер ослабеет, утром температура воздуха опустится до 0-6 градусов. Дороги во многих местах будут заснеженными и скользкими.

В четверг ожидается переменная облачность без существенных осадков. При слабом ветре температура воздуха составит +1...+7 градусов.

В пятницу осадки пройдут по Латвии с запада, в основном ожидается дождь. Ночью температура воздуха опустится до 0...-3 градусов в Видземе и Латгале, а дневные максимумы составят +3...+8 градусов и до +10 градусов в отдельных районах Курземе и Земгале.

В субботу над страной пройдут новые дождевые облака, температура повысится на градус. В воскресенье, скорее всего, будет мало осадков, и столбик термометра местами поднимется до +20 градусов.

В начале следующей недели температура также может достигнуть +20 градусов, а затем станет прохладнее.

Галерея: Весна в Латвии

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